Na obnovenej Strážskej ceste vo Zvolene pribudne 30 parkovacích miest

Zvolen 9. mája (TASR) - Výsledkom stavebných prác na Strážskej ceste vo Zvolene bude aj vybudovanie 30 nových parkovacích miest pre obyvateľov z okolitých bytových domov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



„Začali sme prvú etapu obnovy ulice Strážska cesta. Konkrétne, je to priestor medzi Ulicami Alexandra Nográdyho a Daniela Ertla. Rekonštrukciu sme pripravovali dlho, žiaľ, vždy sa vyskytli okolnosti, pre ktoré sme museli práce odložiť,“ priblížila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



Ako pripomenul hovorca, vymenené budú povrchy, príjazdová cesta bude síce asfaltová, no parkoviská i chodníky budú položené zo zámkovej dlažby. Rozsiahlou rekonštrukciou prejde tiež dažďová kanalizácia vrátane vybudovania nových uličných vpustov. Svatuška tiež dodal, že stavebné práce na obnove tejto časti Zvolena nebudú mať zásadnejší vplyv na plynulosť dopravy v danom mieste. „Pochopiteľne, načas sa skomplikuje situácia s parkovaním, keďže sa rekonštrukcia dotýka aj existujúcich parkovacích miest. Zmluva hovorí o ukončení prác do 31. júla, vzhľadom na neskoršie odovzdanie staveniska je však možné, že bude nutné pristúpiť k úprave tohto termínu,“ zhrnul.



Podľa neho Strážska cesta je jedna z tých zvolenských ulíc, ktorých rekonštrukcia bola naplánovaná už dlhšie obdobie. „Pri nejednej sú však problémom nevysporiadané pozemky, tento prípad nie je odlišný. Keďže proces ich výkupu je časovo veľmi náročný, posúva sa tak v podobných prípadoch aj začiatok prípadných prác,“ poznamenal s tým, že prvá etapa rekonštrukcie Strážskej cesty sa mala začať minulý rok, vtedy však prišla pandémia nového koronavírusu. „Tá so sebou priniesla množstvo otáznikov týkajúcich sa ďalšieho ekonomického vývoja. Nikto nevedel predvídať, aké budú jej dosahy na rozpočet, a tým aj na celkové fungovanie mesta. Pristúpilo sa tak k zmrazeniu niekoľkých investícií, medzi inými musel byť odložený aj začiatok rekonštrukcie Strážskej cesty,“ vysvetlil hovorca a doplnil, že dodávateľ sa zaviazal uskutočniť práce za približne 180.000 eur. „Následne sa ešte čakalo na rozdelenie financií z prebytku hospodárenia mestským zastupiteľstvom, aby bolo napokon možné konečne pristúpiť k samotnému začiatku rekonštrukcie,“ ukončil Svatuška.