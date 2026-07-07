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Na obnovu cesty v Ratkovskej Zdychave využijú ekologický asfalt
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s rekonštrukciou cesty v Ratkovskej Zdychave (časť obce Rovné).
Autor TASR
Rovné 7. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s rekonštrukciou cesty v Ratkovskej Zdychave (časť obce Rovné). Pri obnove približne 1,2 kilometra dlhého úseku, ktorý je posledným z rekonštruovaných úsekov v rámci nedávnych investícií do ciest v okrese Rimavská Sobota, kraj prvýkrát použije asfaltovú zmes s prímesou recyklovaných cigaretových filtrov. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
„Za posledné obdobie sme do rekonštrukcie ciest v okrese Rimavská Sobota investovali takmer milión eur. Práve na záverečnom úseku sme sa rozhodli dať priestor inovácii, za ktorou stojí lokálny podnikateľ zo Žiaru nad Hronom Hugo Repáň. Prišiel s myšlienkou, že cigaretové ohorky nemusia končiť ako odpad na uliciach či v prírode, ale môžu nájsť zmysluplné využitie,“ poznamenal predseda BBSK Ondrej Lunter.
Ekologickú technológiu vyvinutú v Banskobystrickom kraji, ktorá premieňa cigaretové filtre na prímes do asfaltových zmesí, kraj používa prvýkrát a to v úseku, ktorý je zaťažený aj nákladnou dopravou. „Veríme, že práve tu potvrdí svoju vyššiu odolnosť,“ podotkol Lunter. Podľa výsledkov výskumu realizovaným s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb asfaltová zmes s prímesou recyklovaných vlákien dosahuje až o 10 percent nižšiu koľajovitosť, teda menšiu náchylnosť na vznik vyjazdených koľají spôsobených dopravným zaťažením.
Rekonštrukcia v Ratkovskej Zdychave je súčasťou väčšieho balíka obnovy ciest v okrese Rimavská Sobota. V posledných týždňoch kraj zrekonštruoval spolu 11 úsekov ciest v celkovej hodnote približne 984.000 eur z vlastných zdrojov. Nový asfalt pribudol napríklad na úsekoch Širkovce - Šimonovce, v obci Jestice, na Šrobárovej ulici v Rimavskej Sobote, pri Gemerskom Jablonci, pri obci Drňa či na úseku od križovatky Slizké po križovatku Španie Pole.
„Za posledné obdobie sme do rekonštrukcie ciest v okrese Rimavská Sobota investovali takmer milión eur. Práve na záverečnom úseku sme sa rozhodli dať priestor inovácii, za ktorou stojí lokálny podnikateľ zo Žiaru nad Hronom Hugo Repáň. Prišiel s myšlienkou, že cigaretové ohorky nemusia končiť ako odpad na uliciach či v prírode, ale môžu nájsť zmysluplné využitie,“ poznamenal predseda BBSK Ondrej Lunter.
Ekologickú technológiu vyvinutú v Banskobystrickom kraji, ktorá premieňa cigaretové filtre na prímes do asfaltových zmesí, kraj používa prvýkrát a to v úseku, ktorý je zaťažený aj nákladnou dopravou. „Veríme, že práve tu potvrdí svoju vyššiu odolnosť,“ podotkol Lunter. Podľa výsledkov výskumu realizovaným s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb asfaltová zmes s prímesou recyklovaných vlákien dosahuje až o 10 percent nižšiu koľajovitosť, teda menšiu náchylnosť na vznik vyjazdených koľají spôsobených dopravným zaťažením.
Rekonštrukcia v Ratkovskej Zdychave je súčasťou väčšieho balíka obnovy ciest v okrese Rimavská Sobota. V posledných týždňoch kraj zrekonštruoval spolu 11 úsekov ciest v celkovej hodnote približne 984.000 eur z vlastných zdrojov. Nový asfalt pribudol napríklad na úsekoch Širkovce - Šimonovce, v obci Jestice, na Šrobárovej ulici v Rimavskej Sobote, pri Gemerskom Jablonci, pri obci Drňa či na úseku od križovatky Slizké po križovatku Španie Pole.