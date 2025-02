Na obnovu kanalizácie a vodovodu na Spiši pôjde viac ako 18 mil. eur

Poprad 8. februára (TASR) - Na obnovu verejnej kanalizácie a vodovodu na Spiši pôjde viac ako 18 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak s tým, že Rada partnerstva PSK o výbere projektových zámerov v rámci IÚS (Integrovaná územná stratégia) PSK 2021 - 2027 rozhodla na svojom tohtotýždňovom zasadnutí.



"Celkovo bolo podaných len 15 projektových zámerov za celý kraj a všetky boli schválené. Z nich len jeden zámer podala obec, a to obec Zborov, tri zámery Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice a 11 Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) so sídlom v Poprade," uviedol Bieľak. PVS má predbežne schválené projektové zámery v hodnote 18,5 milióna eur. Z fondov Európskej únie pritom pôjde 85 percent nákladov, sedempercentné je financovanie štátu a zvyšok pôjde z rozpočtu PVS.



Rada partnerstva schválila obnovu technologickej časti čistiarne odpadových vôd (ČOV) Poprad - Matejovce za takmer 4,6 milióna eur, kanalizačného zberača na ČOV v Matejovciach medzi Novou Lesnou a Mlynicou za približne 3,6 milióna eur a aj rekonštrukciu technologickej časti ČOV Štrbské Pleso za takmer 2,2 milióna eur. Ráta sa aj s obnovou zásobných vodovodných potrubí v Poprade na sídlisku Juh za takmer 2,3 milióna eur, privádzacieho potrubia v Spišskom Podhradí sa zhruba 1,87 milióna eur a obnovou kanalizácie na Zimnej a vodovodu na ulici Osloboditeľov v Spišskej Belej, kde sú náklady takmer 1,1 milióna eur.



"V Novej Ľubovni to bude obnova zásobných vodovodných potrubí za 434.000 eur. Rovnako aj v Starej Ľubovni, kde sa za 1,1 milióna eur obnoví potrubie na uliciach Obchodná, Mýtna, Mierová a Okružná," doplnil Bieľak. Vodovodné potrubie na Vrbovskej ulici zrekonštruujú aj v obci Ľubica, pričom v tomto prípade sú náklady vo výške viac ako 320.000 eur. V Kežmarku dôjde k obnove verejného vodovodu za viac ako milión eur.



"Realizácia uvedených projektov sa predpokladá v druhej polovici tohto roka a v roku 2026," uzavrel Bieľak.