Na obnovu kaštieľa získala obec Vinné viac ako 1,5 milióna eur

Vinné 3. júna (TASR) - Neskororenesančný kaštieľ v obci Vinné v okrese Michalovce prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Obec na jeho opravy získala viac ako 1,5 milióna eur. Ako pre TASR uviedol starosta Marián Makeľ, v prvej fáze nedôjde k plnej renovácii kaštieľa, no bude prístupnejší verejnosti.



"Cieľom terajšej rekonštrukcie je zlepšenie stavebnotechnického stavu kaštieľa, pričom sa zlepší energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a následne sa zvýši možnosť využívania verejnosťou. Potrebné dodatočné výdavky obec postupne dofinancuje z vlastných zdrojov," uviedol Makeľ.



Pri opravách budovy v centre obce je plánovaná výmena okien, vnútorných dverí, rekonštrukcia vstupných dverí, oprava podláh, schodísk, zabezpečenie nového osvetlenia, fasády, oprava krovu, zateplenie stropu a sanácia stien. Pribudne ústredné vykurovanie, nový kondenzačný kotol, solárny kolektor aj nová vodovodná a kanalizačná prípojka.



Podľa starostu aktuálne prebieha príprava súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladajú, že stavebné práce by mali byť dokončené v decembri 2025. Finančné prostriedky na obnovu kaštieľa vo výške 1.649.611,21 eura získala obec z plánu obnovy, konkrétne z výzvy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.



Kaštieľ z druhej tretiny 17. storočia je dvojpodlažný. Dnešnú podobu získal postupnými prestavbami v 18., 19. a 20. storočí. Kaštieľ bol obývaný takmer do ukončenia druhej svetovej vojny. Po vojne v ňom sídlila škola. Kaštieľ bol neskôr reštituovaný a vrátený majiteľom, v roku 2018 ho obec získala do osobného vlastníctva.