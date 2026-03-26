Na obnovu Košickej brány chce Levoča získať financie z nórskych fondov
Autor TASR
Levoča 26. marca (TASR) - Košická brána v Levoči môže získať novú budúcnosť. Mesto nedávno predstavilo svoj zámer na jej obnovu aj zástupcom nórskych a islandských inštitúcií spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Samospráva o tom informovala na webovej stránke. Ide o jednu z najvýznamnejších levočských kultúrnych pamiatok.
Návšteva sa uskutočnila v rámci študijnej cesty UNESCO na Slovensku, realizovanej prostredníctvom grantov EHP - program Kultúra. Cieľom tejto medzinárodnej pracovnej cesty bolo predstaviť projekty zamerané na obnovu a rozvoj významných kultúrnych pamiatok u nás. V prípade ich úspešnosti by mohli byť podporené z Nórskeho finančného mechanizmu. V Levoči ide práve o obnovu Košickej brány, ktorá sa nachádza pri vstupe do historického centra.
„Táto historická dominanta si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, pričom mesto aktívne hľadá externé finančné zdroje na jej realizáciu. Ak v žiadosti uspejeme, Košická brána by sa mohla premeniť na moderné multifunkčné centrum,“ uviedlo mesto. Ambíciou je vytvoriť otvorený a inkluzívny priestor pre všetky vekové aj sociálne skupiny - deti, mládež, dospelých aj seniorov, bez ohľadu na ich sociálne zázemie či zdravotné znevýhodnenie. Nové centrum má ponúknuť pestrú škálu aktivít v interiéri aj exteriéri - od kultúrnych podujatí a tvorivých dielní až po komunitné stretnutia. Dôraz sa pritom kladie na podporu kultúrneho života v regióne, rozvoj sociálnej inklúzie a budovanie súdržnej komunity.
„Projekt rekonštrukcie Košickej brány tak predstavuje nielen obnovu historickej pamiatky, ale aj investíciu do budúcnosti mesta. V prípade získania podpory z grantov EHP by Levoča získala moderný priestor, ktorý prepojí históriu s aktuálnymi potrebami obyvateľov a návštevníkov,“ dodáva radnica. Návšteva zahraničných partnerov je podľa mesta dôležitým krokom na ceste k realizácii tohto zámeru a zároveň potvrdením, že kultúrne dedičstvo regiónu má význam aj v medzinárodnom kontexte.
