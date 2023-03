Na obnovu parku na Zlatom potoku si Zvolen zoberie úver z Envirofondu

Zvolen 31. marca (TASR) - Na obnovu Parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene si mesto zoberie úver z Environmentálneho fondu. Zhodli sa na tom mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní s tým, že to bude suma 272.700 eur.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka poznamenal, že je to výhodná pôžička s úrokom 0,1 percenta. "Znamená to, že získame peniaze na rekonštrukciu parku a ušetríme vlastné, mestské," spresnil. Dôvodová správa uvádza, že doba splácania úveru je od troch do 20 rokov.



Park Jozefa Dekréta Matejovie čaká obnova, zameraná bude na zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. Mestu sa v tomto prípade podarilo získať peniaze z eurofondov. Projekt okrem iného počíta s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorú použijú na zavlažovanie zelene v parku. "Vybudujeme aj pocitový chodník s rôznymi povrchmi, po ktorom bude možné chodiť naboso," konštatoval primátor.



Zvolenský hovorca Martin Svatuška pripomenul, že na konci minulého roka mesto získalo dodávateľa a podpísalo s ním zmluvu. Celkovo by práce mali podľa neho stáť viac ako 640.000 eur. "Dielo by malo byť odovzdané do konca roka," uzavrel.