Liečebný ústav Marína v Kováčovej má byť obnovovaný koncom roka

Kováčová 20. decembra (TASR) - Na obnovu i údržbu priestorov štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav (ŠLÚ) Marína v Kováčovej vo Zvolenskom okrese je vyčlenené obdobie od 20. decembra do 7. januára. V tomto čase je tradične pre pacientov zatvorený a odstraňujú havarijné stavy. TASR o tom informoval riaditeľ ŠLÚ Samir Moumani.



Dodal, že je to priestor na odstránenie chýb, ktoré nastali počas roka. "Menšie sa dajú robiť aj keď tu máme pacientov. Väčšinou sa však snažíme všetko urobiť, keď tu nie sú, aby sme ich nerušili počas pobytu," objasnil. Pri vstupe do budovy podľa neho chýbala recepcia. Súčasné obdobie tak využijú na jej vybudovanie.



Ako ďalej uviedol, 80 percent nákladov ústavu tvoria mzdy. Má 150 zamestnancov, z toho približne 100 je zdravotníckych. Doplnil, že keď dodržiavajú platový automat zdravotníckeho personálu, ročné osobné náklady sa im navýšia približne o 380.000 eur. Ak podľa neho nebude zvýšenie platieb za ošetrovací deň od zdravotných poisťovní, ohrozuje to kvalitu a odbornosť v zdravotnej starostlivosti.



Náročné je podľa riaditeľa aj zaobstaranie novej techniky, keďže môžu robiť iba so zdrojmi zo zdravotných poisťovní. V budúcnosti sa chce preto zapojiť do grantov, výziev či získania iných prostriedkov pre ŠLÚ. V tomto prípade je však potrebná aj súčinnosť rezortu zdravotníctva.



ŠLÚ má v súčasnosti piatich lekárov vrátane primárky. Do kompletného tímu chýba ešte jeden lekár, ktorého hľadajú. Ostatný zdravotnícky personál tvoria fyzioterapeuti, zdravotné sestry, asistenti, sanitári a maséri. Zároveň riaditeľa teší, že v Maríne nie je veľká fluktuácia zamestnancov. Kolaps podľa neho nevzniká ani v oblasti kuchyne či prevádzky budovy. "Keď aj niekto odíde, stav doplníme, momentálne potrebujeme kuchárky," uzavrel.



Samir Moumani je riaditeľom ŠLÚ od jesene tohto roka. Konanie na obsadenie funkcie bolo v septembri na Ministerstve zdravotníctva SR. Marína sa venuje liečbe pacientov s pohybovými a neurologickými problémami.