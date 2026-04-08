Na obnovu Športového centra polície v Bratislave pôjde 15 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Fond na podporu športu (FnPŠ) poskytne rezortu vnútra 15 miliónov eur na revitalizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Ide o športovú infraštruktúru národného významu. Poskytnutie príspevku schválila v stredu vláda na návrh Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Cieľom je komplexná obnova existujúceho, technicky zastaraného areálu Športového centra polície v Bratislave a vybudovanie moderného multifunkčného centra. „Projekt reaguje na kritický nedostatok moderných tréningových kapacít pre štátnu športovú reprezentáciu v streleckých športoch, atletike a úpolových športoch, ktoré dlhodobo dosahujú špičkové výsledky na olympijskej a medzinárodnej úrovni,“ priblížilo MCRŠ.
Nové centrum má podľa neho slúžiť elitným športovcom Športového centra polície a rezortu vnútra, talentovanej mládeži, na organizáciu medzinárodných súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej federácie športovej streľby a na zabezpečenie povinnej fyzickej prípravy policajtov a hasičov.
Ministerstvo športu priblížilo, že projekt počíta s vytvorením uceleného areálu. Okrem 100-metrového krytého atletického tunela a multifunkčnej športovej haly pre loptové a úpolové športy zahŕňa aj vybudovanie strelnice. Súčasťou zámeru je taktiež rekonštrukcia futbalového ihriska, výstavba novej tribúny s ubytovacími kapacitami pre športovcov, administratívne zázemie, posilňovňa a priestory na regeneráciu a fyzioterapiu. „Tým sa zabezpečí vysoká efektivita prevádzky a udržateľnosť projektu v dlhodobom horizonte na pozemkoch, ktoré sú v správe Ministerstva vnútra SR,“ dodalo MCRŠ.
Tvrdí, že projekt v Dúbravke umožní centralizáciu prípravy, ktorú doteraz museli športovci vykonávať v provizórnych podmienkach alebo v zahraničí. Vytvorí aj podmienky pre reprezentáciu Slovenska. „Projekt disponuje vysokým stupňom pripravenosti vrátane vydaného stavebného povolenia a dokumentácie na realizáciu prác, čo umožňuje plynulý prechod do fázy samotnej výstavby,“ skonštatoval rezort športu.
Projekt podľa zákona o FnPŠ podlieha schváleniu vládou, pretože celkové odhadované náklady na realizáciu tejto športovej infraštruktúry národného významu prevyšujú sumu desať miliónov eur.
