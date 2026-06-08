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Na obnovu tenisových kurtov získalo Humenné vyše 326.000 eur
Obnova sa bude týkať tenisového areálu na Chemlonskej ulici aj tenisových kurtov na Sídlisku III.
Autor TASR
Humenné 8. júna (TASR) - V Humennom pripravujú obnovu tenisovej infraštruktúry. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 326.719,75 eura z Programu Slovensko. Ako pre TASR uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, spolufinancovanie vo výške 28.410,41 eura zabezpečí samospráva z vlastných zdrojov.
Obnova sa bude týkať tenisového areálu na Chemlonskej ulici aj tenisových kurtov na Sídlisku III. V hlavnom areáli je naplánovaná demontáž pôvodnej nafukovacej haly a inštalácia novej haly pre dva kurty. Súčasťou projektu bude aj LED osvetlenie na dvoch vonkajších kurtoch a montáž odrazovej tréningovej steny. Na Sídlisku III sa má pôvodný antukový povrch nahradiť novým umelým tenisovým povrchom s dlhšou životnosťou, nižšími nárokmi na údržbu a možnosťou celoročného využitia.
„Pôvodná nafukovacia hala bola po životnosti, staticky nevyhovujúca a energeticky neefektívna. Zvolená náhrada zabezpečí moderné, bezpečné a úsporné riešenie pre kryté tenisové kurty s celoročným využitím,“ uviedol Škuba. Dodal, že antukový povrch na Sídlisku III spôsoboval problémy s prašnosťou a údržbou. Mesto očakáva, že modernizácia zvýši využiteľnosť športovísk aj vo večerných hodinách a počas zimných mesiacov.
Realizácia projektu sa má začať v júni a ukončená má byť v januári 2027. Počas prác bude využívanie kurtov obmedzené pre verejnosť aj športové kluby. Verejné obstarávanie je podľa mesta ukončené, zhotoviteľom bude spoločnosť Impakt. Mesto predpokladá, že podporené športové objekty využije približne 5000 návštevníkov ročne.
Obnova sa bude týkať tenisového areálu na Chemlonskej ulici aj tenisových kurtov na Sídlisku III. V hlavnom areáli je naplánovaná demontáž pôvodnej nafukovacej haly a inštalácia novej haly pre dva kurty. Súčasťou projektu bude aj LED osvetlenie na dvoch vonkajších kurtoch a montáž odrazovej tréningovej steny. Na Sídlisku III sa má pôvodný antukový povrch nahradiť novým umelým tenisovým povrchom s dlhšou životnosťou, nižšími nárokmi na údržbu a možnosťou celoročného využitia.
„Pôvodná nafukovacia hala bola po životnosti, staticky nevyhovujúca a energeticky neefektívna. Zvolená náhrada zabezpečí moderné, bezpečné a úsporné riešenie pre kryté tenisové kurty s celoročným využitím,“ uviedol Škuba. Dodal, že antukový povrch na Sídlisku III spôsoboval problémy s prašnosťou a údržbou. Mesto očakáva, že modernizácia zvýši využiteľnosť športovísk aj vo večerných hodinách a počas zimných mesiacov.
Realizácia projektu sa má začať v júni a ukončená má byť v januári 2027. Počas prác bude využívanie kurtov obmedzené pre verejnosť aj športové kluby. Verejné obstarávanie je podľa mesta ukončené, zhotoviteľom bude spoločnosť Impakt. Mesto predpokladá, že podporené športové objekty využije približne 5000 návštevníkov ročne.