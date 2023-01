Na obnovu vnútrobloku medzi bytovkami získali Tomášovce 300.000 eur

Tomášovce 24. januára (TASR) – Obec Tomášovce získala na revitalizáciu vnútrobloku medzi bytovkami dotáciu z európskych zdrojov vo výške viac ako 300.000 eur. Samospráva v rámci projektu počíta s úpravou verejnej zelene i vybudovaním nového detského ihriska. Pre TASR to uviedol starosta Ján Mičuda.



Bytové domy v Tomášovciach sú dedičstvom niekdajších závodov a podnikov v obci z čias socializmu, a to napríklad hydinárskeho závodu či poľnohospodárskeho družstva. "Tieto závody si začali pre svojich zamestnancov stavať byty. Vznikla malá oblasť, kde je 11 bytových domov," priblížil starosta. Ako dodal, obyvatelia bytoviek si okolie upravujú sami, samospráva chcela preto pripraviť projekt, ktorý by obnovu verejného priestoru riešil komplexne.



V rámci revitalizácie vnútrobloku obec počíta s úpravou verejnej zelene, dendrologickými posudkami existujúcich drevín i výsadbou nových stromov. Vykonávať sa tiež budú terénne úpravy, rekonštrukcie sa dočkajú aj prístupové chodníky k bytovkám. Vo vnútrobloku pribudne nové detské ihrisko, stojiská na bicykle či oddychová zóna vhodná napríklad pre seniorov.



"Pripravili sme projekt, ktorý zahŕňa približne tretinu súčasnej zastavanej časti. Boli sme limitovaní vlastníckymi vzťahmi. V zhruba tretine je vlastníkom pozemkov obec, zvyšné dve tretiny sú žiaľ nevysporiadané," priblížil Mičuda.



Na realizáciu projektu získala samospráva dotáciu vo výške 305.753,93 eura, celkové náklady odhadujú na vyše 320.000 eur. V najbližšom období plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.