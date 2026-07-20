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Na obnovu vnútrobloku Záhorácka získajú Malacky vyše 1,8 milióna eur
Celková výška oprávnených výdavkov bola stanovená na 1.975.982,92 eura.
Autor TASR
Malacky 20. júla (TASR) - Na obnovu vnútrobloku Záhorácka získa mesto Malacky z Programu Slovensko vyše 1,8 milióna eur. Zmluvu o pridelení nenávratného finančného príspevku (NFP) zverejnili v pondelok v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Celková výška oprávnených výdavkov bola stanovená na 1.975.982,92 eura. „Mesto sa na celkovej sume bude v rámci kofinancovania podieľať sumou 158.078,63 eura,“ informovala TASR hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.
Vo vnútrobloku od ulice Ferdiša Kostku po Cestu mládeže sa majú realizovať terénne úpravy, lokalita má dostať nové športovisko a verejné osvetlenie, pribudne i nový mobiliár. „Súčasťou premeny budú zelené a modré opatrenia vrátane mestskej zelene, zberných jazierok na dažďovú vodu a vsakujúcich povrchov komunikácií," dodala hovorkyňa mesta. Obdobie udržateľnosti projektu je zmluvou stanovené na päť rokov.
Zastupiteľstvo Malaciek schválilo podanie žiadosti o NFP na začiatku júla minulého roka, ešte v júni 2024 schválila projektový zámer Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.
Celková výška oprávnených výdavkov bola stanovená na 1.975.982,92 eura. „Mesto sa na celkovej sume bude v rámci kofinancovania podieľať sumou 158.078,63 eura,“ informovala TASR hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.
Vo vnútrobloku od ulice Ferdiša Kostku po Cestu mládeže sa majú realizovať terénne úpravy, lokalita má dostať nové športovisko a verejné osvetlenie, pribudne i nový mobiliár. „Súčasťou premeny budú zelené a modré opatrenia vrátane mestskej zelene, zberných jazierok na dažďovú vodu a vsakujúcich povrchov komunikácií," dodala hovorkyňa mesta. Obdobie udržateľnosti projektu je zmluvou stanovené na päť rokov.
Zastupiteľstvo Malaciek schválilo podanie žiadosti o NFP na začiatku júla minulého roka, ešte v júni 2024 schválila projektový zámer Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.