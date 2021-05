Na obyvateľa, ktorý otáča tok potoka, podali trestné oznámenie

Bratislava 24. mája (TASR) – Na obyvateľa, ktorý v bratislavských Vajnoroch otáča tok Račianskeho potoka a zavodňuje tak plochy v oblasti Rybničnej ulice, podali trestné oznámenie. Informoval o tom vajnorský starosta Michal Vlček s tým, že toto konanie ohrozuje zdravie a majetky ľudí.



"Ide o zaujímavý príklad, keď niekto úmyselne manipuluje s vodným tokom a snaží sa vytvárať mokrade. Zdá sa, že dotyčná osoba má síce úmysly, ktoré majú ekologický charakter, to však neznamená, že to môže robiť týmto spôsobom," uviedol starosta. Na miesto sa prišli pozrieť aj viceprimátorka Tatiana Kratochvílová so zamestnancami magistrátu, pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku i náčelník bratislavskej mestskej polície Miroslav Antal. Miestu, kde odkláňaniu potoka dochádza, bude väčšiu pozornosť venovať aj mestská polícia.



Starosta pred pár dňami upozornil, že niekto odkláňa Račiansky potok smerom na rybník. "Ten, kto sa rozhodol tento krok urobiť, nemá dostatok informácií o spôsobe, ako sa v minulosti rybník napúšťal, taktiež tento páchateľ očividne nemá vedomosť o technickom stave rybníka," spresnil Vlček. Bariéry, ktoré držia rybník, sú podľa jeho slov v zlom stave a dochádza k vylievaniu rybníka na račianskej strane pri strednej škole. "Hrozí, že sa bariéra pretrhne a vyplaví celý rybník smerom k obývaným častiam," upozornil starosta.