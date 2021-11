Na očkovanie Modernou odvezú Hlohovčanov do Trnavy autobusmi

Hlohovec 15. novembra (TASR) – Mesto Hlohovec zabezpečí pre nasledujúci víkend pre svojich obyvateľov autobusy pre odvoz na očkovanie do Trnavy. Týka sa čakateľov na druhú alebo tretiu dávku vakcíny Moderna. Samospráva sa podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej rozhodlo vyjsť v ústrety takýmto spôsobom svojim obyvateľom vôbec po prvýkrát. Od záujmu a kapacít v trnavskom veľkokapacitnom centre bude závisieť pokračovanie aj v ďalších týždňoch.



V Hlohovci je aktuálne na poliklinike zatvorená ambulancia súkromného poskytovateľa, kam sa mohli ísť Hlohovčania zaočkovať. „Záujemca o odvoz do Trnavy musí mať trvalý pobyt v meste Hlohovec, musí byť 28 dní po prvej dávke Moderny alebo šesť mesiacov po druhej dávke, či mať ďalšiu dávky vakcíny indikovanú lekárom cez výmenný lístok. Autobus odchádza v sobotu 20. novembra o 14.00 h zo zastávky pri Dome kultúry na Pribinovej ulici. Nahlásiť sa treba vopred, najneskôr do 18. novembra na telefónnom čísle 421 905 989 472,“ uviedla hovorkyňa. Ako dodala pre TASR, v pondelok už boli nahlásení záujemcovia na kapacitu dvoch autobusov.