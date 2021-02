Na očkovanie proti COVID-19 sa v UNB môžu hlásiť aj náhradníci

Bratislava 22. februára (TASR) – Na očkovanie proti novému koronavírusu sa do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) môžu prihlásiť už aj náhradníci. Musia mať dosiahnutý vek najmenej 65 rokov alebo im musí byť diagnostikované závažné ochorenie, ktoré významným spôsobom zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská.



Priblížila, že nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania. Očkovanie náhradníkov sa realizuje v čase od 13.30 do 14.00 h. Vhodné je mať dopredu vyplnený dotazník pred vakcináciou a poučenie pred vakcináciou. "Upozorňujeme, že nám nezostáva veľký počet vakcín, ktoré sú nevyužité. Ide o maximálne päť vakcín denne," povedala Kliská.



Náhradníci, ktorí spĺňajú kritériá, sa môžu prihlásiť cez webovú stránku UNB. Nemocnica ich prosí o trpezlivosť a dodáva, že v prípade potreby budú zapísaných náhradníkov kontaktovať jej pracovníci z jednotlivých pracovísk vakcinačného centra.