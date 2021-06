Na očkovanie v Detve sa môžu zaregistrovať všetci nad 16 rokov

Detva 17. júna (TASR) – Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v okrese Detva sa môžu prihlásiť všetky osoby nad 16 rokov. Mesto Detva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že v meste pod Poľanou je očkovanie naplánované na 24. a 29. júna, pokračovať by malo aj 3. júla v Dome kultúry Andreja Sládkoviča.



Pôvodne totiž mali možnosť zaočkovať sa iba seniori nad 60 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby bez ohľadu na vek a aj občania z rizikových komunít, kde by sa mohla ľahko šíriť nákaza.



Záujemcovia v mobilnom očkovacom centre Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dostanú vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech. Zaregistrovať sa môžu od piatka 18. júna do 12.00 h cez internet na stránke nahradnici.sk. Nahlásiť sa môžu aj na Mestskom úrade v Detve na telefónnych číslach +421 4537 00 451 alebo +421 4537 00 426. „Pri telefonickom prihlásení je potrebné oznámiť rodné číslo, dátum narodenia, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, mobilné telefónne číslo a zdravotnú poisťovňu,“ zhrnula samospráva a upozornila, že pri výbere očkovacieho centra cez stránku nahradnici.sk je potrebné zaškrtnúť možnosť mobilného očkovacieho centra.



Aj mesto Hriňová v Detvianskom okrese pripomína, že občania sa môžu prihlásiť na očkovanie v Detve. Urobiť tak môžu prihlásením sa na hriňovskom mestskom úrade na telefónnych číslach +421 453 210 114 alebo +421 905 555 963. Nadiktovať treba rovnaké údaje, ktoré požadujú aj v Detve. Možnosťou je tiež registrácia cez internet na stránke nahradnici.sk.