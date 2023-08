Na očnom oddelení v Košiciach pribudol operačný mikroskop za 300.000

Košice 16. augusta (TASR) - Na očnom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice v areáli na Rastislavovej pribudol mobilný operačný mikroskop s kompletným vybavením na operatívu patológie oblasti oka v hodnote 300.000 eur. Ako TASR informovala vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová, ide o jednu z najmodernejších pomôcok oftalmologickej praxe na oddelení.



Prístroj získali hlavne vďaka eurofondom. UNLP sa na jeho zakúpení podieľala sumou 74.000 eur. Podľa jej slov patrí k najvyššej generácii očných mikroskopov. "Má precízny navigačný systém, po celý čas sleduje pohyby oka pacienta. Ak sa aj pacient pohne, prístroj to presne zameriava a drží pozíciu oka," spresnila s tým, že vďaka tomu sa operatér orientuje v oku s úplnou presnosťou.



Okrem toho mikroskop prenáša obraz s kvalitným rozlíšením jednak na veľkú obrazovku, ako aj operatérovi do okulárov. "Dokážeme ním realizovať všetky typy operácií oka, jeho predného aj zadného segmentu, teda vonkajších i vnútorných častí oka. Často sú to náročné operácie sklovca, sietnice či diery v makule, ako aj akútne a poúrazové stavy," dodala primárka očného oddelenia Barbora Horváthová.



Očný mikroskop podľa UNLP nie je náročný na prípravu operácie a nevyžaduje si takmer žiadne nastavenia, čo v prípade starších mikroskopov predstavovalo isté zdržanie. Za jedno dopoludnie ním dokážu operovať viac ako desať pacientov.