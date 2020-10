Na odbernom mieste na Kozej ulici v Bratislave skončili s odbermi

Bratislava 31. októbra (TASR) – Na odbernom mieste na Kozej ulici v bratislavskom Starom Meste v sobotu skončili s odbermi. Dôvodom sú technické príčiny. Informuje o tom Staré Mesto na sociálnej sieti.



Mestská časť verí, že sa technické problémy podarí do nedele 1. novembra odstrániť. "O ďalšom postupe vás budeme informovať," uvádza Staré Mesto.



Na Slovensku sa začalo v sobotu celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude do nedele (1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný výter by sa mal odoberať o 21.30 h.