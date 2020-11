Na odberných miestach v Kežmarku spustili ohrievače

Kežmarok 7. novembra (TASR) – Sedem z 12 odberných miest na COVID-19 v Kežmarku je v exteriéri, radnica preto poskytla plynové ohrievače. Pre TASR to uviedol Ondrej Miškovič z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



„Chceme zabezpečiť podmienky na to, aby sa ľudia nenakazili a ani aby neprechladli,“ povedal. Viaceré odberné miesta sú podľa jeho slov špecifické a v prípade veľmi chladného počasia je možné presunúť ich do interiéru. „Máme dva varianty,“ dodal s tým, že teplota v Kežmarku má do 20.00 h klesnúť na 5 stupňov Celzia.



Aj v okrese Kežmarok sa tento víkend koná druhé kolo plošného testovania na nový koronavírus. Podiel pozitívnych prípadov z minulotýždňového prvého kola dosiahol v okrese 1,92 percenta.