Na odberových miestach HaZZ v Trnavskom kraji otestovali 5967 ľudí

Trnava 14. novembra (TASR) – Na štyroch odberových miestach v Trnavskom kraji, ktoré sú v gescii Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), od pondelka (9. 11.) do piatku (13. 11.) pretestovali antigénovými testami spolu 5967 ľudí. Z nich 75 (1,25 %) bolo s pozitívnym výsledkom. TASR o tom informovala hovorkyňa KR Mária Zaťková.



"Testovanie v zelených okresoch robíme v mestách Trnava, Galanta, Piešťany a Hlohovec v čase od 12.00 do 20.00 h," uviedla hovorkyňa. V Trnave prešlo testami 1743 záujemcov, z nich 18 malo pozitívny výsledok. Najviac pozitívnych, 24, zistili pri testovaní v Piešťanoch, kde prešlo testami 1465 ľudí. V Galante otestovali 1444 ľudí, 19 bolo pozitívnych a v Hlohovci 1315 so 14 pozitívnymi.



"Odberové tímy tvoria traja príslušníci HaZZ - vedúci odberového tímu, zdravotník – vytierač so vzdelaním v oblasti urgentnej medicíny a pomocník – asistent zdravotníka vykonávajúci všetky pomocné a evalvačné práce, a k tomu dvaja zamestnanci okresného úradu vykonávajúci administratívne činnosti," uviedla Zaťková.