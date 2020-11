Na odbery sa v Trenčíne čaká kratšie ako minulú sobotu

Trenčín 7. novembra (TASR) – Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa v sobotu v Trenčíne začalo vo všetkých 50 odberných miestnostiach. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že čas čakania je kratší ako minulú sobotu.



"Testovacie miesta s prístupom autom sú vyhradené prioritne pre osoby, ktoré to naozaj potrebujú – ťažko zdravotne postihnutých, tehotné ženy, dôchodcov so zdravotnými ťažkosťami, rodiny s malými deťmi a podobne. Tento víkend sa bude rad sledovať prísnejšie ako minulý," upozorňuje samospráva.



V 45 okresoch sa v sobotu začalo druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Certifikát z testovania umožňuje uplatniť si od pondelka (9. 11.) výnimku zo zákazu vychádzania platného do 14. novembra.