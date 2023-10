Na oddelení dokladov v Michalovciach budú čiastočné obmedzenia

Michalovce 11. októbra (TASR) - Oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Michalovciach bude od 13. do 30. októbra pracovať v čiastočne obmedzenom režime. Dôvodom je rekonštrukcia priestorov. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Stránkové hodiny ostávajú nezmenené, zníži sa len počet priestorov určených pre vybavovanie občanov. Odporúčame občanom, aby si vybavovanie dokladov a iných potrebných náležitostí prípadne presunuli na iný termín. V prípade, ak to nie je možné, žiadame o strpenie a zhovievavosť," uviedla hovorkyňa.