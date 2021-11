Kufre na ulici: Hipš, Hlina a Ravasz upozorňujú na odlev mozgov zo SR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Na odlev mozgov zo Slovenska malo v stredu upozorniť viac ako 100 kufrov rozmiestnených na Poštovej ulici v Bratislave. Odkazom inštalácie je "Zavolajme naše deti domov". Kufre na ulici umiestnili politici Juraj Hipš, Alojz Hlina a Ábel Ravasz. Vláda by podľa nich nemala zabúdať na reformy, aby mali ľudia dôvod na návrat na Slovensko.



Organizátori podujatia chceli na Medzinárodný deň študentstva upozorniť vládu, aby skutočne naštartovala reformy, ktoré majú Slovensko posunúť vpred. "Najviac o odchode z krajiny uvažujú absolventi a študenti vysokých škôl z východu Slovenska. Až 57 percent z nich by podľa májového prieskumu chcelo dočasne alebo natrvalo odísť z krajiny. Hrozí nám tak ďalšie prehlbovanie regionálnych rozdielov," tvrdí Ravasz.



Dôvodom, prečo ľudia opúšťajú Slovensko, je podľa iniciátorov nízka kvalita vzdelávania, nedôvera v štátne inštitúcie aj klientelizmus. Hipš hovorí, že ročne študuje v zahraničí viac ako 20.000 mladých ľudí a polovica z nich sa po štúdiu nevráti. "Prichádzame tak o jednu z najcennejších vecí, ktorú ako krajina máme. Šikovných ľudí, ktorí majú šancu spraviť zo Slovenska modernú a inovatívnu krajinu, ktorá nie je len montážnou linkou a lacnou pracovnou silou," doplnil.



Hlina pripomína, že pred 17. novembrom 1989 utekali mnohí ľudia zo Slovenska za slobodou, ktorú nemali. "Ale aj po 32 rokoch od revolúcie stále odchádzajú desaťtisíce prevažne mladých ľudí a mnohí sa už neplánujú vrátiť späť," poznamenal.



Iniciátori poukazujú na naštartovanie reformy vo vzdelávaní, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať za kvalitným štúdiom do zahraničia. Rovnako dôležitá je aj reforma zdravotníctva a justície, lebo jedným z dôvodov odchodu zo Slovenska je aj nízka kvalita života, korupcia a nedôvera v štátne inštitúcie, hovoria.