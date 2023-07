Na odmínovač pre Ukrajinu sa doteraz vyzbieralo 40 % potrebnej sumy

Krupina 4. júla (TASR) - Viac ako 253.000 eur sa doteraz podarilo zozbierať vo verejnej zbierke na odmínovacie zariadenie Božena 5 slovenskej výroby, ktoré má pomôcť pri odmínovaní Ukrajiny. Je to približne 40 percent z ceny odmínovacieho zariadenia, ktoré má do konca roka vyrobiť krupinská spoločnosť WAY Industries. Na utorkovej tlačovej konferencii v Krupine o tom informovali iniciátori zbierky.



Suma 650.000 eur, ktorú chcú iniciátori vyzbierať, zahŕňa aj výcvik hasičského tímu na Ukrajine, dopravník, vybavenie pre hasičský tím, ako aj dopravu na miesto určenia. Výrobca v cene zabezpečí výcvik obsluhy.



Podľa dohody organizátorov zbierky a výrobcu sa po zaplatení 200.000 eur začne s výrobou odmínovača určeného chersonským hasičom. "Božena 5 stojí na špičkovej technológii preverenej vo viacerých misiách OSN. Sme radi, že práve náš krupinský a slovenský produkt je predmetom zbierky. Sme pripravení náš záväzok dodržať a dodať Boženu na Ukrajinu v požadovanej kvalite a načas," uviedol riaditeľ WAY Industries Bronislav Balga.



Ako povedal obchodný zástupca firmy a špecialista na odmínovanie Patrik Váňa, dve Boženy už na Ukrajine pracujú. Putovali tam prostredníctvom Ministerstva obrany SR. "Najväčšou výhodou tohto stroja je jeho efektivita a jednoduchosť obsluhy. Stroj odmínuje jednak protipechotné míny a tiež míny protitankové," uviedol pre TASR.



Ako informovali organizátori zbierky, podľa oficiálnych zdrojov na Ukrajine je dnes mínami pokrytá plocha veľká ako polovica Nemecka. Niektoré zdroje uvádzajú, že zamínovaných je až 300.000 štvorcových kilometrov územia.



Za zbierkou, ktorá bola spustená v máji, stojí iniciatíva Darček pre Putina a jej partneri - iniciatíva Mier Ukrajine, Kto pomôže Ukrajine, Post Bellum i ďalší.