Na odovzdanie objemného odpadu otvorila Detva zberný dvor v Studienci

Detva 20. januára (TASR) - Na odovzdanie objemného odpadu otvorilo mesto Detva od začiatku tohto roka zberný dvor v areáli bývalej skládky odpadov v Studienci. Obyvatelia môžu na toto miesto priniesť objemný i drobný stavebný odpad. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že otvorený je vždy v stredu od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Zároveň od začiatku roka zrušili zber objemného odpadu od kontajnerov, ktorý bol každý pondelok. "Tento zber pri bytových domoch bude len počas jarného a jesenného upratovania podľa vopred vypracovaného harmonogramu," spomenul s tým, že obyvateľov budú informovať prostredníctvom rozhlasu, novín a webstránky mesta. Ukladať objemný odpad v okolí kontajnerov je tak zakázané.



V Studienci môžu občania odovzdať objemný odpad, ktorým sú predmety z domácností, ktoré sa nezmestia do kontajnerov. Sú to napríklad sedačky, pohovky, koberce, kreslá, hračky, kočíky, matrace i rôzne druhy nábytku. Nepatria tam však konáre a drevo z výrubov stromov. Nosiť môžu ľudia aj odpad z bežnej údržby domácností, a to drobné úlomky tehál, obkladačiek, dlaždíc, betónu a keramiky.



Podľa samosprávy druhý zberný dvor je v areáli technických služieb na Bottovej ulici. V ňom môžu obyvatelia bezplatne odovzdať papier a lepenku, sklo, plasty i odpady z obalov, jedlé oleje a tuky v riadne uzavretých fľašiach. Berú aj žiarovky a vyradené elektrické a elektronické zariadenia v kompletnom stave.



Zberné dvory môžu využívať fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo vlastnia nehnuteľnosť na území mesta. Prinesené množstvá odpadu však musia zodpovedať bežnej spotrebe. Občania s trvalým pobytom v Detve sa pri vstupe do zberného dvora preukážu občianskym preukazom. "Ak však fyzická osoba nemá trvalý pobyt, pri vstupe do dvora sa preukáže rozhodnutím mesta, ktorým jej určili poplatok za komunálne odpady," podotýka úrad.



Drevo, napríklad z opiľovania stromov a konáre, je možné odovzdať v areáli Centrálneho tepelného zdroja počas celého roka. Staré pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Obyvatelia ich môžu bezplatne odovzdať v autoservise, v predajni pneumatík, ktoré sú tak označené. Všetky uvedené zmeny sú zakotvené vo všeobecne záväznom nariadení mesta a jeho porušenie bude sankcionované. Samospráva verí, že toto opatrenie zamedzí aj anonymnému zbavovaniu sa odpadu od subjektov, ktoré si za odpad neplatia.