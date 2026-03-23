Na odpočívadle Sosna pri diaľnici D1 spozorovali vlka
Autor TASR
Mengusovce 23. marca (TASR) - Na diaľnici D1 za tunelom Bôrik v smere na Prešov spozorovali v pondelok v okolí odpočívadla Sosna vlka. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove s tým, že situáciu monitoruje dopravná hliadka.
„Na mieste sa už nachádza dopravná hliadka KR PZ Prešov. Zviera je bez zranení, no momentálne sa nevie dostať mimo oplotenia. Na miesto smeruje zásahový tím Správy Tatranského národného parku,“ uviedla polícia a v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom.
