Na okraji Nitry by mohol vzniknúť veľký motošportový areál

Nitra 13. marca (TASR) – Na okraji Nitry by mohol v budúcnosti vzniknúť rozsiahly športový areál zameraný predovšetkým na motoristické športy. Okrem toho by však ponúkal priestor aj pre iné športy, rôzne atrakcie pre turistov i rodiny s deťmi. Občianske združenie Moto Sport Arena Fenix ho chce vybudovať v lokalite Katruša, ktorú Nitrania poznajú ako skládku a zberný dvor.



Viliam Halmeš z Fénix Motoklubu Nitra už zámer predstavil aj mestským poslancom na ich marcovom zasadnutí. „Chceme vybudovať špičkový multifunkčný športový areál, ktorý by mal slúžiť nielen deťom, ale aj dospelým, od amatérov až po profesionálov. Ten areál by mal zvýšiť kredit mesta Nitra, nielen v regióne, ale aj na Slovensku a v Európe,“ skonštatoval Halmeš.



Podľa jeho slov by tu mali byť vybudované dráhy na off-road, bikros, pre e-biky, štvorkolky, motokrosové motorky a tiež na preteky v trialových, cyklotrialových a e-trialových športových disciplínach. „Samozrejme, v okolí celého areálu, v jeho zalesnenej časti, by bola cykloturistická dráha. Určitá časť by tam bola vhodná aj pre off-roady, SUV a terénne autá. Niektoré veci sa do tohto zámeru môžu doplniť, alebo vynechať. To záleží na súčinnosti s mestom Nitra, hlavným architektom a od možností areálu,“ vysvetlil Halmeš.



Súčasťou zámeru je aj asfaltová dráha vhodná na jazdenie a preteky motokár, minibikov, na supermoto, motard, ale aj inline korčuľovanie, preteky RC modelov, cestných motocyklov a podobne. Ďalšia asfaltová plocha má slúžiť ako parkovisko, miesto pre karavany, na kultúrne a hudobné podujatia, prípadne na školu šmyku a výučbu bezpečnej jazdy. „V centrálnej budove by mal byť veľký showroom s presklenou lezeckou stenou spojenou so zimnou záhradou, kaviarňou a reštauráciou prepojenou s pešou pasážou. Bude tam aj miestnosť pre briefingy, boxy pre pretekárov, priestor pre tlačové a televízne štáby kvôli prenosom z podujatí. Súčasťou areálu by bola aj bobová dráha a vyhliadková veža, ktorá by bola zaujímavou dominantou,“ skonštatoval Halmeš.



Občianske združenie pri práci na projekte spolupracuje aj s architektom Tiborom Zelenickým. Podľa jeho slov je Katruša v súčasnosti zdevastovaným, no napriek tomu veľmi vzácnym a zaujímavým územím. „Je jedným zo symbolických kopcov na území Nitry. Je význačný tým, že je z neho veľmi dobrý výhľad na všetky strany, na 360 stupňov okolo mesta. Myslím, že momentálne čaká na svoje využitie,“ skonštatoval Zelenický.