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Na okraji Trnavy zhorel objekt patriaci židovskej obci
V súčasnosti policajti vykonávajú potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie v rámci prípravného konania.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - V trnavskej lokalite Kamenný mlyn zhorel v júli objekt nachádzajúci sa v tesnej blízkosti tamojšieho židovského cintorína. Polícia vedie trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. Nie je vylúčené úmyselné konanie. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Podľa katastrálnej mapy patrí objekt Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v SR.
„Neznámy páchateľ mal v Trnave, v lokalite zvanej Kamenný mlyn, zapríčiniť požiar jednopodlažnej budovy spolu s prístavbou, pričom došlo k jej úplnému zhoreniu. V súčasnosti policajti vykonávajú potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie v rámci prípravného konania,“ uviedla pre TASR Dachová. Oznámenie o požiari prijali policajti 11. júla v skorších ranných hodinách.
„Trestné stíhanie bolo začaté z dôvodu, že nebolo možné vylúčiť ani potvrdiť úmyselné konanie alebo nedbanlivosť, preto prebieha znalecké skúmanie,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa. Keďže je prípravné konanie neverejné, nie je podľa jej slov možné poskytnúť viac informácií.
„Neznámy páchateľ mal v Trnave, v lokalite zvanej Kamenný mlyn, zapríčiniť požiar jednopodlažnej budovy spolu s prístavbou, pričom došlo k jej úplnému zhoreniu. V súčasnosti policajti vykonávajú potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie v rámci prípravného konania,“ uviedla pre TASR Dachová. Oznámenie o požiari prijali policajti 11. júla v skorších ranných hodinách.
„Trestné stíhanie bolo začaté z dôvodu, že nebolo možné vylúčiť ani potvrdiť úmyselné konanie alebo nedbanlivosť, preto prebieha znalecké skúmanie,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa. Keďže je prípravné konanie neverejné, nie je podľa jej slov možné poskytnúť viac informácií.