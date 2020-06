Na okraji Záhorskej Bystrice plánujú súbor rodinných domov Orešianky

Bratislava 9. júna (TASR) – Na južnom okraji Záhorskej Bystrice medzi cestou 1. triedy a lokalitou Podkerepušky by mal vyrásť súbor rodinných domov. Zámer obytného súboru Orešianky predložili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor predložil dva varianty zámeru, v prvom predpokladá výstavbu 43 rodinných domov, ktoré ponúknu 51 bytových jednotiek, v druhom návrh zahŕňa umiestnenie 23 rodinných domov s 3 bytovými jednotkami, osem samostatne stojacich prízemných rodinných domov, sedem samostatne stojacich poschodových rodinných domov a park. V obytnom súbore by malo domov nájsť 205, respektíve 290 obyvateľov (variant 2).



Predpokladaný termín začiatku výstavby je február 2021, práce by mali trvať do jesene 2024. Celkové náklady na realizáciu stavby odhadujú v obidvoch navrhovaných variantoch na úrovni 1,7 milióna eur.