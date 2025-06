Na olympiáde škôlkarov si zasúťaží viac ako sto malých športovcov

Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Viac ako sto najmenších detí z 27 mestských, súkromných i cirkevných škôlok v Banskej Bystrici bude vo štvrtok (12. 6.) súťažiť na 27. ročníku Športovej olympiády detí materských škôl o putovný pohár primátora Jána Noska. Škôlkari si zmerajú sily v troch disciplínach, v behu, skoku do diaľky a hode loptičkou. Počas oficiálneho otváracieho ceremoniálu 50 detí vytvorí živé olympijské kruhy. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Program sa začne o 9.00 h slávnostným nástupom malých športovcov na Atletickom štadióne SNP Dukla na Štiavničkách. Celú atmosféru podujatia umocní tradičný olympijský tanček a hymna, zapálenie olympijského ohňa i sľub pretekárov,“ priblížila vedúca školského úradu, oddelenia školstva a mládeže magistrátu Jana Odrobiňáková.



Podľa zakladateľky a riaditeľky Športovej olympiády detí materských škôl Dagmar Lapšanskej je to jedna z najkrajších detských akcií v Banskej Bystrici. Každý ročník je niečím výnimočný. Na podujatí prisľúbil účasť prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok či olympionik Matej Tóth.



„Športová olympiáda škôlkarov nám každoročne vyčarí úsmev na tvári. Všetci vrcholoví športovci začínali so športom v detskom veku a ja verím, že nielen medzi žiakmi, ale i škôlkarmi sa už dnes nájdu nádejní mladí športovci, ktorí majú chuť športovať, posúvať svoje hranice a dosahovať vytúžené výsledky,“ zdôraznil Nosko.



Škôlkari striedajú školákov, ktorí v uplynulých týždňoch súťažili na olympijských festivaloch prvého a druhého stupňa banskobystrických základných škôl. Zapojilo sa celkovo 1134 žiakov.



Symbolickou bodkou za dvojmesačnými oslavami športu a olympijských hodnôt bude už tradične Beh Olympijského dňa 2025, ktorý sa uskutoční 20. júna v parku pod Pamätníkom SNP.