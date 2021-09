Na omšu v Šaštíne–Strážach sa možno dostať aj na bicykli

Šaštín-Stráže 8. septembra (TASR) – V súvislosti s omšou pápeža Františka v Šaštíne–Strážach, ktorá sa uskutoční 15. septembra, bude potrebné počítať s určitými dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Kontrolné body pre vstup na podujatie sa otvárajú pre návštevníkov v utorok (14. 9.) od 22.00 h. Sektory a vstupy na omšu sa uzavrú na ďalší deň o 8.00 h. "Parkovanie v okolí podujatia je pre príjazd autobusov vopred stanovený a pre návštevníkov, ktorí prídu osobnými autami, sú vyčlenené parkoviská podľa smeru príjazdu. Z odstavných plôch sa budú návštevníci presúvať pešo po vyznačenej trase, ktorá vedie po ceste. Odhadovaný čas presunu je približne 20 až 25 minút," uviedla Bardyová. Príjazdové trasy na parkoviská sú spresnené na oficiálnej stránke návštevy pápeža v Šaštíne www.navstevapapeza.sk/sk/sastin.



Mesto a okolité cesty sa uzavrú 14. septembra od 16.00 h. "Vstup do mesta bude umožnený najmä osobám, ktoré v meste bývajú, pracujú, návštevníkom a organizátorom. Otvorenie parkovísk pre návštevníkov bude v ten istý deň o 18.00 h. Úplné uzavretie diaľnice D2 v smere do ČR a trasy do mesta Šaštín-Stráže bude 15. septembra v čase od 7.00 do 13.00 h a diaľnica D2 v smere od ČR bude uzavretá od 11.00 do 13.00 h," informovala hovorkyňa Prezídia PZ. Obchádzková trasa bude zabezpečená prenosným dopravným značením po trase Senica - Borský Mikuláš - Lakšárska Nová Ves - Borský Sv. Jur - Sekule - Kúty.



"Do Šaštína-Stráží je možné prísť aj na bicykli. Vstup do areálu s bicyklom možný nie je. Parkoviská pre bicykle budú vybudované pri ŤZP parkovisku, ktoré je najbližšie k areálu. Parkovisko pre bicykle nie je strážené. Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním," doplnila Bardyová.