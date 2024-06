Na opatrovateľky získala Detva takmer štvrť milióna eur

Detva 18. júna (TASR) - Mesto Detva získalo dotáciu takmer štvrť milióna eur na domácu opatrovateľskú službu. Pokračovať v jej poskytovaní tak môže až do konca roku 2025. TASR o tom informovala prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska.



Dodala, že financie mestu poskytne úrad práce. Samospráva sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Bolo to v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. "Je to národný projekt, ktorý je zameraný na poskytovanie príspevku za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré poskytujeme prijímateľom," uviedla Jana Jedličková z oddelenia školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Cieľom je poskytnúť udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc odkázaní.



Podľa nej po prehodnotení skutočného čerpania finančných príspevkov v roku 2024 by malo mesto dostať v budúcom roku ďalší príspevok vo výške asi 249.000 eur. Peniaze z príspevku je možné použiť na všetky výdavky. "Napríklad na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovateľky. Je to aj plat manažmentu, ktorý zabezpečuje administráciu sociálnej služby," podotkla.



Mesto Detva v súčasnosti zamestnáva 20 zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí sa starajú o približne 50 prijímateľov.