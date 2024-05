Na opatrovateľské služby využije Žilina príspevok 582.950 eur

Žilina 9. mája (TASR) - Žilinská radnica využije na financovanie opatrovateľskej služby mimorozpočtové zdroje vo výške 582.950 eur. Vďaka finančnému príspevku v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby bude môcť refundovať svoje výdavky až do konca roka 2025. TASR o tom informovala Zuzana Ondrášová z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline.



Opatrovateľskú službu zabezpečuje samospráva pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.



"Veľkou výhodou pre klienta aj jeho rodinu je, že sa vykonáva v prirodzenom prostredí jeho domácnosti, čo mu poskytuje väčšiu dôstojnosť a nezávislosť. Vďaka tomu môže zotrvať doma čo najdlhší možný čas, nedochádza k tlaku na pobytové sociálne služby a rodinní príslušníci klienta si môžu lepšie zosúladiť pracovné povinnosti a rodinný život," poznamenala Ondrášová.



Pripomenula, že žilinská radnica sa od roku 2021 do februára 2023 zapojila do projektu podpory rozvoja domácej opatrovateľskej služby. "Prostredníctvom neho financovala mzdové náklady pre 49 opatrovateliek, ktoré predstavovali výšku viac ako 313.000 eur," dodala Ondrášová.