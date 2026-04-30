< sekcia Regióny
Na operačných sálach v Prešove pribudla 3D navigačná technológia
Technológia chirurgom umožňuje počas operácie pracovať s presným trojrozmerným obrazom anatómie pacienta v reálnom čase.
Autor TASR
Prešov 30. apríla (TASR) - V Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove začali využívať 3D navigačný systém na presné vedenie operácií chrbtice a panvy. Technológia na jednej strane umožňuje chirurgom pracovať s väčšou istotou, na strane druhej pacientom prináša šetrnejší priebeh zákroku a rýchlejšie zotavenie. Úrazoví chirurgovia ju už úspešne využili aj v praxi. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Daniela Troligová.
FNsP J. A. Reimana je podľa jej slov prvou nemocnicou na Slovensku, v rámci ktorej sa uvedená 3D technológia začala využívať v oblasti úrazovej chirurgie. Zároveň je druhou nemocnicou, ktorá umožňuje realizovať chirurgické zákroky týmto spôsobom. Technológia chirurgom umožňuje počas operácie pracovať s presným trojrozmerným obrazom anatómie pacienta v reálnom čase.
„Pri zákrokoch na chrbtici či panve, kde rozhodujú milimetre, ide o zásadný posun v spôsobe vykonávania operácií. Lekár vie presne naplánovať trajektóriu a umiestnenie implantátov alebo skrutiek priamo počas výkonu, pričom sa vie lepšie orientovať v okolí citlivých štruktúr, ako sú nervy alebo cievy, bez potreby opakovaného röntgenovania. Škála indikácií je široká: od rutinných operácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice, až po nádory a deformity,“ povedala Troligová.
Využitie 3D navigačnej technológie znamená podľa jej slov pre pacienta istotu vyššej presnosti zákroku, menšie riziko poškodenia okolitých štruktúr a zároveň výrazne nižšiu radiačnú záťaž pre neho, ako aj pre celý operačný tím. Šetrnosť takéhoto prevedenia operácie potvrdzuje nižší počet možných komplikácií vrátane zníženia prípadnej nutnosti reoperácie.
„Nová technológia rozširuje možnosti a kvalitu poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti s jej plánovaným ďalším aktívnym využívaním po dobudovaní a spustení fungovania novej vojenskej nemocnice v Prešove,“ dodala Troligová.
FNsP J. A. Reimana je podľa jej slov prvou nemocnicou na Slovensku, v rámci ktorej sa uvedená 3D technológia začala využívať v oblasti úrazovej chirurgie. Zároveň je druhou nemocnicou, ktorá umožňuje realizovať chirurgické zákroky týmto spôsobom. Technológia chirurgom umožňuje počas operácie pracovať s presným trojrozmerným obrazom anatómie pacienta v reálnom čase.
„Pri zákrokoch na chrbtici či panve, kde rozhodujú milimetre, ide o zásadný posun v spôsobe vykonávania operácií. Lekár vie presne naplánovať trajektóriu a umiestnenie implantátov alebo skrutiek priamo počas výkonu, pričom sa vie lepšie orientovať v okolí citlivých štruktúr, ako sú nervy alebo cievy, bez potreby opakovaného röntgenovania. Škála indikácií je široká: od rutinných operácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice, až po nádory a deformity,“ povedala Troligová.
Využitie 3D navigačnej technológie znamená podľa jej slov pre pacienta istotu vyššej presnosti zákroku, menšie riziko poškodenia okolitých štruktúr a zároveň výrazne nižšiu radiačnú záťaž pre neho, ako aj pre celý operačný tím. Šetrnosť takéhoto prevedenia operácie potvrdzuje nižší počet možných komplikácií vrátane zníženia prípadnej nutnosti reoperácie.
„Nová technológia rozširuje možnosti a kvalitu poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti s jej plánovaným ďalším aktívnym využívaním po dobudovaní a spustení fungovania novej vojenskej nemocnice v Prešove,“ dodala Troligová.