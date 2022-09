Na opravu dvoch popradských škôl pôjde 1,9 milióna eur

Poprad 7. septembra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade v stredu na neplánovanom zasadnutí schválili 1,9 milióna eur na zníženie energetickej náročnosti budov v dvoch základných školách. Poslancom z klubu Poprad 22 však chýbali v predloženom materiáli bližšie a podrobnejšie informácie k projektom.



Zo schváleného materiálu vyplýva, že 600.000 eur pôjde na obnovu Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) A. V. Scherfela v mestskej časti Veľká a ďalších 1,3 milióna eur do budov v ZŠ s MŠ Jarná. Mesto schválilo prostriedky, následnú prípravu verejného obstarávania a samotných prác bude realizovať vedenie spomínaných škôl.



V materiáli neboli podľa mestského poslanca Igora Wzoša spomenuté alternatívy financovania projektov, napríklad z plánu obnovy či európskych investičných fondov. "Pokladáme to za veľmi nekorektný prístup k poslancom, takéto veci týkajúce sa energetiky a škôl sa majú riešiť dlhodobo a nie takto na rýchlo, v podstate zo dňa na deň," skonštatoval Wzoš s tým, že energetika budov nie je havarijný stav a projekty sa mohli schvaľovať na riadnom zastupiteľstve. Okrem toho je podľa neho zatepľovanie budov v dnešnej dobe veľmi neefektívne opatrenie pri znížení energetickej náročnosti. "Nie je tam zahrnuté osvetlenie, regulácia systému, výmena tepelných zdrojov a rozvodov. Chýba tam množstvo opatrení, ktoré sa dajú zaplatiť napríklad aj z plánu obnovy," skonštatoval poslanec.



Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade Edita Pilárová upozornila, že všetky školy na území mesta treba v súvislosti s nárastom cien energií pripraviť, aby boli čo najmenej energeticky náročné na prevádzku. "Tieto dve školy mali pripravené audity aj projekty, ktoré bolo treba len prerobiť, takže to bolo najjednoduchšie a najrýchlejšie, preto sme ich vybrali. Riaditelia ostatných škôl a škôlok pripravujú projektové dokumentácie na ďalšie výzvy, do ktorých sa budeme môcť zapojiť," objasnila Pilárová a dodala, že niektoré projekty dokáže samospráva neskôr refundovať.