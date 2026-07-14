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Na opravu poškodených terás poskytne dotácie aj Petržalka
Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj ku grantovej schéme hlavného mesta
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka poskytne, obdobne ako hlavné mesto, dotácie na opravu poškodených pochôdznych terás. Alokovaných pre tento rok je 300.000 eur. Prihlasovanie bude možné online od 1. novembra. Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj k mestskej grantovej schéme. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Nový druh dotácie zavádza všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré v júni schválilo miestne zastupiteľstvo.
„Prihlasovanie žiadateľov bude spustené online po 1. novembri, keď vstúpi VZN do platnosti. Vzhľadom na finančný limit a v rámci šetrenia času odporúčam záujemcom začať si pripravovať podklady už teraz,” skonštatovala prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj ku grantovej schéme hlavného mesta. Žiadateľ, ktorý úspešne žiada o dotáciu na hlavnom meste, môže zároveň na daný projekt požiadať o dotáciu aj mestskú časť. Podmienkou poskytnutia dotácie zo strany mestskej časti je schválenie mestskej dotácie. Rozdiel v rámci dotácie je však napríklad v tom, že kým hlavné mesto poskytuje dotáciu na projektovú dokumentáciu, statický posudok i na realizáciu, mestská časť smeruje pomoc výlučne na realizáciu.
Suma dotácie mestskej časti sa určí maximálne vo výške zodpovedajúcej dotácii schválenej a poskytnutej žiadateľovi hlavným mestom. Keďže majetkovoprávne vzťahy k terasám sú podľa samosprávy komplikované, nezaväzuje samospráva obyvateľov, aby museli mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy ku dňu žiadosti o dotáciu. Avšak ku dňu načerpania finančných prostriedkov to už bude podľa prvej vicestarostky nevyhnutné. Magistrát zároveň prisľúbil poskytnúť odbornú pomoc pri vypĺňaní žiadosti.
Petržalskú dotáciu bude možné poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská časť. Rovnako tak fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na území mestskej časti alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. Ide napríklad o spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch alebo správcov bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Druhú skupinu oprávnených žiadateľov tvoria osoby, ktoré majú právny vzťah k danej terase. Preukázať ho môžu výpisom z listu vlastníctva, kúpnou zmluvou či kolaudačným rozhodnutím.
V Petržalke sa nachádza celkovo od 26 do 37 pochôdznych terás, v závislosti od toho, ako si kto takúto stavbu definuje. Všetky však boli vybudované ako súčasti obytných domov v snahe prepojiť ich s okolitým verejným priestorom pred 40 - 50 rokmi, a teda s funkciou pristavenej technickej vybavenosti.
Donedávna platilo, že zo všetkých týchto terás má Petržalka zverených magistrátom do správy len 17 vybraných úsekov pred jednotlivými vchodmi. Po viacerých diskusiách s ministerstvami a so štátnymi orgánmi a aktualizácii právnych stanovísk aj v kontexte novej stavebnej legislatívy vydal magistrát v júli 2024 oficiálne vyhlásenie, že mesto nie je vlastníkom žiadnych z petržalských terás. Mestská časť nie je teda automaticky ich správcom. Po novom teda podľa samosprávy de facto platí, že od svojho postavenia boli a sú všetky petržalské terasy súčasťou daných bytových domov. Ich spoluvlastníkmi sú obyvatelia bytových domov, majitelia bytov, nebytových priestorov a garáží.
VZN sa bude miestne zastupiteľstvo zaoberať ešte koncom septembra.
„Prihlasovanie žiadateľov bude spustené online po 1. novembri, keď vstúpi VZN do platnosti. Vzhľadom na finančný limit a v rámci šetrenia času odporúčam záujemcom začať si pripravovať podklady už teraz,” skonštatovala prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj ku grantovej schéme hlavného mesta. Žiadateľ, ktorý úspešne žiada o dotáciu na hlavnom meste, môže zároveň na daný projekt požiadať o dotáciu aj mestskú časť. Podmienkou poskytnutia dotácie zo strany mestskej časti je schválenie mestskej dotácie. Rozdiel v rámci dotácie je však napríklad v tom, že kým hlavné mesto poskytuje dotáciu na projektovú dokumentáciu, statický posudok i na realizáciu, mestská časť smeruje pomoc výlučne na realizáciu.
Suma dotácie mestskej časti sa určí maximálne vo výške zodpovedajúcej dotácii schválenej a poskytnutej žiadateľovi hlavným mestom. Keďže majetkovoprávne vzťahy k terasám sú podľa samosprávy komplikované, nezaväzuje samospráva obyvateľov, aby museli mať usporiadané majetkovoprávne vzťahy ku dňu žiadosti o dotáciu. Avšak ku dňu načerpania finančných prostriedkov to už bude podľa prvej vicestarostky nevyhnutné. Magistrát zároveň prisľúbil poskytnúť odbornú pomoc pri vypĺňaní žiadosti.
Petržalskú dotáciu bude možné poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská časť. Rovnako tak fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na území mestskej časti alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. Ide napríklad o spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch alebo správcov bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Druhú skupinu oprávnených žiadateľov tvoria osoby, ktoré majú právny vzťah k danej terase. Preukázať ho môžu výpisom z listu vlastníctva, kúpnou zmluvou či kolaudačným rozhodnutím.
V Petržalke sa nachádza celkovo od 26 do 37 pochôdznych terás, v závislosti od toho, ako si kto takúto stavbu definuje. Všetky však boli vybudované ako súčasti obytných domov v snahe prepojiť ich s okolitým verejným priestorom pred 40 - 50 rokmi, a teda s funkciou pristavenej technickej vybavenosti.
Donedávna platilo, že zo všetkých týchto terás má Petržalka zverených magistrátom do správy len 17 vybraných úsekov pred jednotlivými vchodmi. Po viacerých diskusiách s ministerstvami a so štátnymi orgánmi a aktualizácii právnych stanovísk aj v kontexte novej stavebnej legislatívy vydal magistrát v júli 2024 oficiálne vyhlásenie, že mesto nie je vlastníkom žiadnych z petržalských terás. Mestská časť nie je teda automaticky ich správcom. Po novom teda podľa samosprávy de facto platí, že od svojho postavenia boli a sú všetky petržalské terasy súčasťou daných bytových domov. Ich spoluvlastníkmi sú obyvatelia bytových domov, majitelia bytov, nebytových priestorov a garáží.
VZN sa bude miestne zastupiteľstvo zaoberať ešte koncom septembra.