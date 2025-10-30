< sekcia Regióny
Na opravu ratrak v Banskej Bystrici použili peniaze zo zbierky
Autor TASR
Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Ratrak, ktorý používajú Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici na úpravu bežkárskych tratí, je už opravený a pripravený na zimnú sezónu. Na jeho dôkladný servis nad rámec bežnej medzisezónnej údržby použila mestská organizácia peniaze vyzbierané v dobrovoľnej zbierke. Trvala od vlaňajšieho decembra do konca apríla a od bežkárov sa jej podarilo vyzbierať 4707 eur. Informoval o tom ZAaRES na sociálnej sieti.
„Celá suma bola na základe vystavenej faktúry za servis ratraku uhradená. Náklady boli tesne pod 7500 eur. Rozdiel sme doplatili z bežného príspevku, ktorý nám mesto Banská Bystrica každoročne poskytuje na úpravu bežkárskych tratí. Servis sa zameral hlavne na prednú radlicu a zadnú frézu, ktoré boli rokmi už značne opotrebované, čo sa prejavovalo v horšej kvalite úpravy tratí. Veríme, že nadchádzajúca sezóna bude bohatá na sneh i mráz, a tak dokážeme vytvoriť pre bežkárov dobré podmienky v meste aj na okolitých horách,“ uviedol ZAaRES.
Podľa aktuálnej situácie a počasia sa ZAaRES ešte rozhodne, či na začiatku zimy zostane ratrak u nich v areáli a bude pomáhať s okruhom na plážovom kúpalisku alebo sa presunie na Králiky a bude upravovať trate v Kremnických vrchoch.
„Dobrovoľnú zbierku plánujeme realizovať aj v zimnej sezóne 2025/2026. Materiál k jej vyhláseniu bude predložený na najbližšie novembrové mestské zastupiteľstvo,“ dodal ZAaRES.
