Na opravy ciest po oslavách SNP vyčlenili pre B. Bystricu 300.000 eur

Banská Bystrica 27. júla (TASR) - Na opravy komunikácií po vojenskej prehliadke, ktorá bude súčasťou osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP), vyčlenil štát pre mesto Banská Bystrica 300.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Dotáciu na opravu ciest po oslavách SNP samospráve poskytlo Ministerstvo financií SR. Mesto bude môcť 300.000 eur použiť na úhradu bežných výdavkov do konca roka 2024, na úhradu kapitálových výdavkov do konca decembra 2026.



Oslavy 80. výročia SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnia 28. a 29. augusta, hlavným organizátorom je Ministerstvo obrany SR. Informačnú a prezentačnú kampaň plánuje rezort spustiť v auguste. V rámci programu osláv sa očakáva koncert štátnej opery, slávnosť s príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi či vojenská prehliadka. Vláda na organizáciu osláv vyčlenila koncom júna celkovo 2,7 milióna eur.