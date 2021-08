Kvôli návšteve pápeža opravia košické cesty za viac ako 830.000 eur

Košice 13. augusta (TASR) – Na opravy ciest a komunikácií v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach pôjde viac ako 830.000 eur. Vyplýva to z materiálov, ktoré TASR poskytlo mesto Košice.



Na obnovu cesty na letisko je určených zhruba 326.000 eur, oprava prístupovej komunikácie na Luník IX má stáť necelých 180.000 eur, oprava Kostolianskej cesty približne 178.000 eur a na úsek Kavečianskej cesty, po ktorom sa bude delegácia presúvať, pôjde okolo 146.000 eur. „Oprava uvedených úsekov súvisí s požiadavkami organizátorov. Dané sumy vzišli z verejných obstarávaní,“ povedal pre TASR hovorca magistrátu Vladimír Fabian s tým, že náklady mesta by mali byť následne refundované zo strany štátu. Či bude náhrada výdavkov hradená v plnej výške, povedať nevedel.



Pripomenul, že mesto má v súvislosti s návštevou pápeža určený zoznam viacerých úloh a povinností. „Primátor mesta naďalej rokuje s predstaviteľmi vlády, aby mesto dokázalo zabezpečiť všetky potrebné úkony,“ dodal.



Z bezpečnostných dôvodov sa uvažovalo aj o vytvorení únikovej, respektíve druhej prístupovej cesty na sídlisko Luník IX. V rozpočte podľa požiadaviek organizátorov na území mesta na základe zákonných kompetencií však takáto položka nefiguruje. „Policajný zbor bude v rámci plnenia svojich úloh zabezpečovať primerané bezpečnostné opatrenia. V tejto chvíli môžeme verejnosť ubezpečiť, že situáciu dôkladne analyzujeme a vyhodnocujeme prípadné riziká. O podrobnostiach budeme verejnosť včas priebežne informovať,“ uviedla vo svojom stanovisku pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža vládny kabinet v utorok (10. 8.) vyčlenil viac než 5,4 milióna eur. Pápež František navštívi Slovensko 12. - 15. septembra. Zavíta do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína. V Košiciach bude 14. septembra, kde sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a následne na Štadióne Lokomotíva aj s mladými.