Na Orave a Liptove platia nové cestovné poriadky v prímestskej doprave

Žilina 2. júna (TASR) – Nové cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave začali vo štvrtok (1. 6.) platiť na Orave a Liptove. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej sa zvýši intenzita spojov, odchody liniek budú v pravidelnejších intervaloch a zlepší sa nadväznosť medzi autobusmi aj vlakmi.



Doplnila, že presnosť dopravy a nadväznosť spojov bude nonstop sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing Integrovaného dopravného systému. "S priamym prepojením na dispečing dopravcu, ktorý bude môcť v prípade potreby kedykoľvek vypraviť posilňujúci spoj alebo pozdržať odchod autobusu v prípade, ak by malo dôjsť k strate nadväznosti," uviedla.



Do cestovných poriadkov sa podľa nej snažili zapracovať aj požiadavky z regiónov. "Išlo najmä o skracovanie dlhších liniek a zároveň väčšiu obslužnosť regiónov, ale ľudia si musia zvyknúť aj na prestup na trase. Tam, kde sú cestovné poriadky koncipované v zmysle dochádzania do práce a do škôl, tam spoje zostali aj dlhšie, aj väčšia intenzita," dodala.



Pripomenula, že od polovice mája upravil ŽSK tarify pre cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou v regiónoch Liptov, Orava, Kysuce, horné Považie a Turiec. Zvýšili sa v priemere o päť percent, zľavy pre cestujúcich ostali v rovnakej výške. Dôvodom zvýšenia sú ceny pohonných látok, vysoká inflácia a nárast minimálnej mzdy.