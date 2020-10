Na Orave a v Bardejove sa v piatok začína testovanie na COVID-19

Bratislava 22. októbra (TASR) - V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov.



Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii na mieste. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom a vypísať formulár potrebný na registráciu. Po registrácii každý dostane pridelené číslo. "Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo a následne vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore," približuje ministerstvo obrany.



Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.



Počas testovacích dní bude nasadených okrem zabezpečenia bežného výkonu služby ďalších 235 policajtov. Budú udržiavať verejný poriadok, v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest a tiež regulovať vstup do miestností na testovanie.



Na Orave bude pôsobiť tiež 100 hasičov. „Ide o 50 hasičov – zdravotníckych záchranárov, ktorí patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a už počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27.000 vzoriek. Ďalších 50 hasičov je zaradených v rôznych funkciách,“ priblížil rezort vnútra. Hasiči sú pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov.