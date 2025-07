Na Orave otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín - Nižná

Tvrdošín 21. júla (TASR) - Na Orave v pondelok slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín - Nižná za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka.



„Úsek má necelých 5,6 kilometra, je to plnohodnotný obchvat mesta Tvrdošín, máme tu 11 mostných objektov a približne 78 objektov stavby. Je to naozaj stavebne dokončené a dnes sa tadiaľto prevezú prvé autá v premávke,“ uviedol Macháček.



Ako priblížil, aktuálna zmluvná cena diela je necelých 80 miliónov eur. „Nemáme ešte finálnu cenu, samozrejme, lebo stavba dnes síce je odovzdaná motoristom, ale to ešte nie je všetko, takže my ideme ďalej z pohľadu riešenia všetkých tých náväzných častí následne, ktoré nás čakajú,“ doplnil generálny riaditeľ NDS.



Obchvat Tvrdošína bude podľa ministra dopravy taktiež oslobodený od platenia diaľničnej známky pre osobné vozidlá, samozrejme, nebude oslobodený od mýta, ktoré začne od 1. augusta platiť na tejto ceste. „Verím tomu, že aj samotní obyvatelia tohto regiónu budú ten obchvat využívať v čo najväčšej miere, aby práve centrum mesta odťažili maximálne, ako sa len dá,“ doplnil Ráž.



Dodal, že momentálne sú v štádiu, keď sa vypracováva dokumentácia pre stavebné povolenie, pre úsek, ktorý nadväzuje priamo na tento a taktiež na úsek, ktorý sa napája na D1. Ten je momentálne v štádiu, keď idú zazmluvniť spracovateľa správy pre posúdenie vplyvov na životné prostredie.