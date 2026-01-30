< sekcia Regióny
Na Orave pribudnú dve vyhliadkové veže
Na trase cyklotrasy okolo Oravskej priehrady v obci Bobrov pribudne vyhliadková veža, ktorej vzhľad spojí moderný dizajn s prírodným prostredím krajiny.
Autor TASR
Trstená 30. januára (TASR) - Na Orave pribudnú dve vyhliadkové veže. V meste Trstená postavia vyhliadkovú vežu za 368.000 eur a v obci Bobrov v okrese Námestovo za viac ako 378.000 eur. Výstavba bude realizovaná v rámci projektu s názvom Rozvoj turistickej infraštruktúry spoločnej Oravy, ktorý je súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Cieľom programu je podpora a posilnenie cezhraničnej spolupráce a rozvoj regiónov na oboch stranách hranice. Samosprávy o tom informovali na sociálnej sieti.
V Trstenej postavia modernú vyhliadkovú vežu s prístupovým chodníkom v lokalite Za Stráňou, ktorá ponúkne návštevníkom panoramatické výhľady na mesto, Oravskú priehradu a okolité prírodné scenérie. „Vyhliadková veža bude novým turistickým bodom regiónu, ktorý prispeje k zatraktívneniu územia pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Veža bude vysoká 21 metrov s piatimi výškovými úrovňami prepojenými pomocou dvojramenných oceľových schodísk,“ priblížili z radnice.
Na trase cyklotrasy okolo Oravskej priehrady v obci Bobrov pribudne vyhliadková veža, ktorej vzhľad spojí moderný dizajn s prírodným prostredím krajiny. „Toto miesto prinesie nové výhľady na obec a okolitú krajinu a rozšíri možnosti oddychu pre obyvateľov aj návštevníkov,“ podotkli z obce.
Projekt je realizovaný v spolupráci s poľskými obcami Jablonka a Spytkowice, mestom Trstená a obcou Bobrov, ktorá je hlavným partnerom projektu. Okrem vyhliadkových veží na Orave v rámci projektu vybudujú vyhliadkovú vežu aj v obci Jablonka, pri cyklotrase v Spytkowiciach vznikne oddychový altánok a nainštalujú sa interaktívne infokiosky s podporou umelej inteligencie. Celkové náklady projektu predstavujú 1.265.393,28 eura.
