Na Orave si cyklisti v piatich pelotónoch zmerajú sily s vlakom Oravka

Trstená 12. júna (TASR) - Na trase z Kraľovian do Trstenej si v sobotu (14. 6.) cyklisti zmerajú sily s regionálnym vlakom Oravka. Preteky s vlakom Faster than a Train prilákajú 350 cyklistov v piatich pelotónoch. Z Kraľovian vyrazia o 8.28 h, 10.28 h, 12.28 h, 14.28 h a 16.28 h. TASR o tom za organizátorov informovala Eva Fačková.



V prvých štyroch pelotónoch bude súťažiť verejnosť a posledný budú tvoriť pozvaní hostia. Sú medzi nimi fanúšikovia cestnej cyklistiky z prostredia biznisu, kultúry či športu. „Vážime si, že cyklistov príde povzbudiť aj slovenská olympijská víťazka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová. Petra sa zúčastnila na podujatí pred dvoma rokmi a aj keď sa momentálne dáva dokopy po zranení, príde povzbudiť cyklistov v tomto náročnom súboji,“ uviedol spoluorganizátor Matúš Kvas.



Po prvýkrát budú súťažiť aj deti. „Vytvorili sme detskú edíciu Faster than a Train. Počas jej prvého ročníka vytvoríme jeden pelotón detí vo veku do desať rokov, ktoré budú pretekať proti výletnému Roháčskemu turistickému vláčiku na trati dlhej 800 metrov,“ dopĺňa jeden z organizátorov Juraj Fačko.



Po minulom roku sa organizátori spolu s mestom Trstená rozhodli pokračovať v organizácii denného mini-festivalu, ktorý je rozdelený na dve časti. Kým denná sa bude viac venovať cyklistike, večerná bude zameraná na hudbu a zábavu. Na pódiu vystúpia slovenskí dídžeji a interpreti. Počas celého dňa bude na námestí gastrozóna plná jedla a nápojov.