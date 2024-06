Na Orave si zmerajú sily s vlakom štyri pelotóny cyklistov

Kraľovany/Trstená 15. júna (TASR) - Na Orave si v sobotu zmerajú sily s vlakom Oravka štyri pelotóny cyklistov v rámci druhého ročníka podujatia Faster than a Train. Tri pelotóny sú určené pre verejnosť a štvrtý tvoria pozvané osobnosti. Z Kraľovian do Trstenej vyrazia podľa vlakového grafikonu v dvojhodinových intervaloch o 8.28 h, 10.28 h, 12.28 h a 14.28 h. TASR o tom informovala Eva Fačková z organizačného štábu.



Dĺžka trate je necelých 58 kilometrov s prevýšením 394 metrov. Podľa platného grafikonu by vlak Oravka mal trasu zvládnuť za 110 minút. Podobne ako vlani sa šesťdesiatčlenné pelotóny odlíšia približnou priemernou rýchlosťou od 33 do 37 kilometrov za hodinu. "Pelotón známych osobností vyrazí ako posledný a budú v ňom napríklad bývalý hokejový brankár Ján Laco, triatlonista Richard Varga či vodný slalomár Alexander Slafkovský," priblížila Fačková.



Novinkou druhého ročníka sú dve fanzóny v Dolnom Kubíne a Oravskom Podzámku. "Počas dňa tak môžu cyklistov povzbudzovať obyvatelia mesta na vopred dohodnutom a označenom mieste, kde na nich čakajú aj rôzne súťaže a drobné darčeky od našich partnerov," doplnil spoluorganizátor Juraj Fačko s tým, že bohatý sprievodný program čaká na návštevníkov aj v cieľovom meste Trstená.