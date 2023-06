Na Orave si zmerajú sily s vlakom tri pelotóny cyklistov

Dolný Kubín 18. júna (TASR) - Na Orave si v sobotu (24. 6.) zmerajú sily s vlakom tri pelotóny cyklistov. Dva sú určené pre verejnosť a jeden pelotón budú tvoriť pozvaní hostia. Z Kraľovian do Trstenej vyrazia podľa vlakového grafikonu o 8.28 h, 10.28 h a 12.28 h. TASR o tom za organizátorov informovala Eva Fačková.



Podujatie Faster than a Train vzbudilo podľa organizátorov silný ohlas verejnosti už počas nultého ročníka, keď boli miesta v pelotóne určené len pre pozvaných hostí. "Ľudia sa chceli zapojiť do pelotónu, preto sme sa rozhodli otvoriť podujatie pre verejnosť," doplnil jeden z organizátorov Juraj Fačko.



Pelotóny aj na základe minuloročnej spätnej väzby odlíšia približnou priemernou rýchlosťou. "Prvý pôjde rýchlosťou 33 kilometrov za hodinu (km/h). Druhý si bude udržiavať rýchlosť 36 km/h. Pelotón známych osobností vyrazí z Kraľovian o 12.28 h. Budú v ňom napríklad bývalí profesionálni cyklisti Peter a Martin Velitsovci, bývalý hokejový brankár Ján Laco či moderátor Gregor Mareš. Pozvanie prijal aj bývalý ukrajinský profesionálny cyklista Yaroslav Popovych, ktorý sa v roku 2007 umiestnil v prvej desiatke na Tour de France," priblížil spoluorganizátor Matúš Kvas.



Pre návštevníkov podujatia v Trstenej bude od 10.00 do 17.00 h pripravený interaktívny program a súťaže. "Po príchode posledného pelotónu sa budú môcť porozprávať a stretnúť s osobnosťami. Ak sa im nechce ísť do Trstenej, môžu povzbudiť jazdcov popri ceste. Minulý rok mali z týchto momentov najsilnejšie dojmy," dodali organizátori.