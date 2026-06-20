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Na Orave vrcholia Karpatské stretnutia folklórom a valaskou kultúrou
Karpatské stretnutia spájajú samosprávy, kultúrne inštitúcie, odborníkov, folkloristov, remeselníkov, aktivistov i miestne komunity rôznych generácií.
Autor TASR
Žilina 20. júna (TASR) - Medzinárodné podujatie Karpatské stretnutia 2026 sa po piatkovom (19. 6.) programe v Žiline a Terchovej presúva na Oravu. Počas soboty a nedele (21. 6.) podujatie predstaví bohatstvo kultúrneho dedičstva karpatského regiónu prostredníctvom folklórnych vystúpení zo Slovenska a Poľska, krojovaného sprievodu, tradičnej gastronómie, zapálením svätojánskej vatry a ďalších sprievodných aktivít. Za organizátorov z Krajského kultúrneho strediska v Žiline o tom informoval Matej Somr.
Siedme Karpatské stretnutia sa na Slovensku konajú po prvýkrát. „Cieľom stretnutia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľnom rozvoji regiónov a kvalite života v horských oblastiach,“ uviedol Somr.
Sobotný program pokračuje v Oravskej Polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou Trasy valaskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov „Valaská hromada“, zároveň bude odhalená pamätná tabuľa Trasy valaskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svätojánskej vatry.
V nedeľu (21. 6.) sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. „Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike,“ spresnil Somr.
Karpatské stretnutia spájajú samosprávy, kultúrne inštitúcie, odborníkov, folkloristov, remeselníkov, aktivistov i miestne komunity rôznych generácií. Návštevníci budú mať možnosť spoznať aj viaceré prvky zapísané v nehmotnom kultúrnom dedičstve UNESCO.
Siedme Karpatské stretnutia sa na Slovensku konajú po prvýkrát. „Cieľom stretnutia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, trvalo udržateľnom rozvoji regiónov a kvalite života v horských oblastiach,“ uviedol Somr.
Sobotný program pokračuje v Oravskej Polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou Trasy valaskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov „Valaská hromada“, zároveň bude odhalená pamätná tabuľa Trasy valaskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svätojánskej vatry.
V nedeľu (21. 6.) sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. „Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike,“ spresnil Somr.
Karpatské stretnutia spájajú samosprávy, kultúrne inštitúcie, odborníkov, folkloristov, remeselníkov, aktivistov i miestne komunity rôznych generácií. Návštevníci budú mať možnosť spoznať aj viaceré prvky zapísané v nehmotnom kultúrnom dedičstve UNESCO.