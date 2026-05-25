< sekcia Regióny
Na Orave vyčistili vodné toky Tatranského národného parku
Do akcie sa zapojilo takmer 60 dobrovoľníkov, ktorí z prírody odstránili 38 vriec odpadu. Najväčší podiel tvorili plasty, no našli aj pneumatiku či železný šrot.
Autor TASR
Zuberec 25. mája (TASR) - Dobrovoľníci na Orave vyčistili vodné toky Tatranského národného parku (TANAP). Pri príležitosti Európskeho dňa parkov a Týždňa dobrovoľníctva zorganizovali 23. mája piaty ročník akcie Čisté horské potoky, v rámci ktorého vyčistili vodné toky v okolí obcí Zuberec a Habovka. Správa TANAP-u o tom informovala na sociálnej sieti.
Spoločne vyčistili Studený potok, Sivý potok, Blatnú, Števkovský potok, Borovú vodu a Milotínku. Do akcie sa zapojilo takmer 60 dobrovoľníkov, ktorí z prírody odstránili 38 vriec odpadu. Najväčší podiel tvorili plasty, no našli aj pneumatiku či železný šrot.
„Veľmi nás teší, že každým rokom evidujeme menej odpadu v prírode. Je to znak, že ľuďom na našom okolí záleží. Naším spoločným snom je deň, keď už nebude čo zbierať. Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére, počasie nám prialo a vďaka skvelým ľuďom sme opäť urobili kus dobrej práce pre naše vodné toky, prírodu aj budúce generácie,“ uviedli z TANAP-u.
Podujatie zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trstená v spolupráci so Správou TANAP-u, Slovenským vodohospodárskym podnikom a obcami Zuberec a Habovka. Cieľom bolo pomôcť prírode a prispieť k čistote našich krásnych horských tokov.
Spoločne vyčistili Studený potok, Sivý potok, Blatnú, Števkovský potok, Borovú vodu a Milotínku. Do akcie sa zapojilo takmer 60 dobrovoľníkov, ktorí z prírody odstránili 38 vriec odpadu. Najväčší podiel tvorili plasty, no našli aj pneumatiku či železný šrot.
„Veľmi nás teší, že každým rokom evidujeme menej odpadu v prírode. Je to znak, že ľuďom na našom okolí záleží. Naším spoločným snom je deň, keď už nebude čo zbierať. Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére, počasie nám prialo a vďaka skvelým ľuďom sme opäť urobili kus dobrej práce pre naše vodné toky, prírodu aj budúce generácie,“ uviedli z TANAP-u.
Podujatie zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trstená v spolupráci so Správou TANAP-u, Slovenským vodohospodárskym podnikom a obcami Zuberec a Habovka. Cieľom bolo pomôcť prírode a prispieť k čistote našich krásnych horských tokov.