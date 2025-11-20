< sekcia Regióny
Na Orave zháňajú 800 oviec tradičným spôsobom naspäť do ovčínov
Zháňanie oviec je na Orave tradíciou, ktorú zachovávajú aj pastieri z Vitanovej.
Autor TASR
Vitanová 20. novembra (TASR) - Na Orave sa po mesiacoch strávených na holiach vracia približne 800 oviec tradičným spôsobom naspäť do ovčínov. Bačovia vo štvrtok prechádzajú s ovcami z obce Vitanová do Habovky približne 26-kilometrový úsek, ktorý musia kvôli snehu na horách prejsť po normálnych cestách.
Zháňanie oviec je na Orave tradíciou, ktorú zachovávajú aj pastieri z Vitanovej. „U nás sa vždy zháňali ovce z Vitanovskej paše do Vitanovej na družstvo alebo do Liesku, stále to u nás fungovalo,“ uviedol bača zo salaša vo Vitanovej Vladimír Ondrík.
Podotkol, že tohtoročnú sezónu považuje za nie veľmi dobrú najmä kvôli chladnému májovému počasiu. „Uvidíme, aká bude nasledujúca sezóna, lebo zjari sú ovce slabšie ako na jeseň, keďže teraz sú vypasené,“ podotkol Ondrík s tým, že vyháňať ovce na pašu plánujú na jar tiež pešo tradičným spôsobom.
Zahnať ovce z paše sa rozhodli práve kvôli zmene počasia a hlásenému sneženiu. „Museli sme to riešiť na rýchlo, aby sme stihli všetko zariadiť a povoziť, čo bolo treba. Na horách pretrváva celodenný mráz, takže sneh sa tam netopí a ovce nemajú dostatočnú výživu,“ spresnil Ondrík. V zime čaká ovce na družstve strihanie a kontrola zdravotného stavu.
