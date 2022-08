Na Oravskom hrade bude v závere prázdnin týždeň s grófom Draculom

Oravský Podzámok 17. augusta (TASR) – Záver letných prázdnin sa na Oravskom hrade bude niesť v znamení grófa Draculu. Pri príležitosti stého výročia prvého čiernobieleho nemého hororového filmu Nosferatu – symfónia hrôzy, ktorý sa nakrúcal na Oravskom hrade, tam bude program na celý týždeň. Informovala o tom riaditeľka správcovského Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Program sa začína v nedeľu (21. 8.) podujatím V znamení draka na nádvorí Oravského hradu. Vystúpi dobová hudba Strigôň, Stražanovo bábkové divadlo s rozprávkou, príde aj rytier v zbroji. V pondelok (22. 8.) budú na Hlavnom nádvorí premietať prvý hororový film Nosferatu – symfónia hrôzy.



"V utorok (23. 8.) chceme upriamiť pozornosť na darovanie krvi, ktoré sa bude konať v Renesančnej budove v Oravskom Podzámku. Oravské múzeum v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Martine pozýva všetkých záujemcov, ktorí sú zdraví a chcú podporiť dobrú vec, nech prídu od 10.00 do 13.00 h darovať krv," uviedla Jagnešáková s tým, že v ten istý deň o 16.00 h bude v stĺpovej sále renesančnej budovy diskusia na tému hororovému filmu s dramaturgom, redaktorom a moderátorom Vladimírom Hanuliakom a historikom Oravského múzea Martinom Chmelíkom. Po prednáške budú môcť návštevníci absolvovať aj komentovanú prehliadku Oravského hradu s historikom.



V stredu (24. 8.) bude na Hlavnom nádvorí koncert muzikálovej speváčky Mirky Partlovej. Na koncerte zaznejú aj piesne z muzikálu Dracula. Vo štvrtok (25. 8.) od 10.00 do 15.00 h múzeum pripravilo program Nosferatu pre deti, ktorého súčasťou budú tvorivé dielne. Týždeň s Draculom sa skončí v piatok (26. 8.) reprízou nočnej prehliadky Drakula – Upír Nosferatu. "Myslíme na všetky vekové kategórie a do programu sme zaradili okrem zábavy, odborné témy, históriu a v neposlednom rade sme mysleli aj na záchranu ľudských životov, a to darovaním krvi, do ktorej sa zapoja aj zamestnanci múzea," poznamenala Jagnešáková.