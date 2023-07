Na Oravskom hrade dokončili obnovu fasády Archívnej veže

Oravský Podzámok 30. júla (TASR) – Fasády na Archívnej veži a administratívnom trakte Oravského hradu zrenovovali. Podľa riaditeľky Oravského múzea Márie Jagnešákovej boli v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Návštevníci si ich v obnovenej podobe môžu prezrieť už v týchto dňoch.



Riaditeľka priblížila, že išlo o tretiu etapu obnovy hradu. "Archívna veža v minulosti slúžila ako obranný systém hradu. Omietky a murivo vykazovali rozsiahlu degradáciu, opticky boli viditeľne oduté. Dochádzalo k olupovaniu a padaniu omietok, čo predstavovalo nebezpečenstvo pre okoloidúcich návštevníkov a pracovníkov múzea," povedala. Z tohto dôvodu bola dlhodobo uzatvorená aj veľká terasa na Oravskom hrade, kde sa veža nachádza.



Príprava renovačných prác sa podľa Jagnešákovej začala v roku 2018. Obnova sa uskutočnila pod vedením reštaurátora od minuloročného augusta až doposiaľ. "Najskôr sa to musí všetko očistiť, dať staré omietky preč, zaplombovať. Potom príde vrchná omietka, špeciálna vápenná. Je to skutočne náročná práca, robia to reštaurátori, ktorí vedia, ako majú pamiatku zachovať," zhodnotila.



Cena diela bola podľa riaditeľka zhruba 280.000 eur. Oravské múzeum to financovalo zo svojich vlastných príjmov.



Oravský hrad je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Začali ho budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal v roku 1611.